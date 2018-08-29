Верховный суд отказал в пересмотре дела Кузнецова о замене наказания

Адвокат осужденного за драку у бара «Чукотка» в Алматы Александра Кузнецова Алма Мусина обратилась к председателю Верховного суда Жакипу Асанову с ходатайством об отмене августовского постановления Алматинского областного суда. Однако Верховный суд отказался пересматривать это дело, сообщила адвокат в Facebook .

«По делу Александра Кузнецова судья Верховного суда Агыбаева Л. предоставила письменный ответ, в котором отказала в рассмотрении моего ходатайства об отмене незаконного постановления Алматинского областного суда от 14.08.2018 года», - написала Мусина на своей странице.

При этом она отметила, что ходатайство было адресовано не судьям кассационного суда, а председателю Верховного суда Жакипу Асанову. «Вместо председателя ВС РК почему-то ответила судья Агыбаева Л. Отказывая в пересмотре, судья Агыбаева Л. указывает, что апелляционный суд принимал свое решение в порядке гл. 51 УПК РК. Однако согласно главе 51 УПК РК потерпевший Мураткалиев не обладал правом обжалования, следовательно, Алматинский областной суд согласно гл. 51 УПК должен был оставить жалобу потерпевшего без рассмотрения (как минимум)», - продолжила адвокат.

Вторым основанием в отказе, по ее информации, является то, что судебные акты, связанные с исполнением приговора, пересмотру в кассационном порядке не подлежат. «Да, есть такая оговорка в УПК, но председатель ВС РК имеет право внести представление в кассационную инстанцию о пересмотре судебного акта, поэтому я и обратилась не в кассационную инстанцию, а именно к председателю ВС РК Асанову Ж.К.», - пояснила Мусина.

Она подчеркнула, что в своем ходатайстве она сослалась на судебные акты, связанные с исполнением приговора, которые были пересмотрены в кассационном порядке. «Эти дела имеются в свободном доступе в «Судебном кабинете», поэтому непонятен избирательный подход Верховного суда по таким делам», - добавила адвокат.

Также она сообщила, что «Алматинский областной суд требует от Кузнецова возмещения ущерба, который не был взыскан приговором», но размеры которого «не были определены».

Напомним, 14 августа Алматинский областной суд в Талдыкоргане отменил постановление Капшагайского суда о замене Кузнецову неотбытой части наказания штрафом. Брат погибшего в драке Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции. Тогда Мусина заявила о намерении направить кассационную жалобу и записаться на прием к председателю Верховного суда Жакипу Асанову.

Позже друзья Кузнецова сообщили, что он покинул Казахстан.

2 июня Александру Кузнецову заменили неотбытый срок денежным штрафом.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.