Осужденный за драку у бара «Чукотка» Кузнецов вернется в колонию

Во вторник в Алматинском областном суде в Талдыкоргане прошло рассмотрение дела Александра Кузнецова, которого осудили за драку у бара «Чукотка» в Алматы. Брат погибшего в драке Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции о замене неотбытого наказания на штраф, сообщает HOLA News .

«Перед вынесением приговора первой инстанции о замене меры наказания судом не было истребовано личное дело Кузнецова. Также суд не учел два взыскания во время пребывания Кузнецова в ЛА 155/14. Одно из них изъятие колюще-режущего предмета, за что он был водворен в карцер на 15 суток», - заявила адвокат Даулета Мураткалиева.

Также, по словам адвоката, потерпевший Мураткалиев не был извещен о судебном процессе по замене наказания на более мягкое, что является нарушением процессуального кодекса и нарушает правила состязательности сторон.

«У Кузнецова имеется 3-я положительная степень. Суд не может рассмотреть ходатайство о смягчении меры наказания без личного дела подсудимого. Были приобщены грамоты, полученные за время отбытия наказания в ЛА 155/14», - сказала Алма Мусина, адвокат Кузнецова.

Государственный обвинитель Онтысбаев поддержал защиту Кузнецова. Как пишет HOLA News, через 10 минут судья принял решение: «Постановление Капшагайского суда о замене неотбытой части отменить. Частную жалобу Мураткалиева удовлетворить в полном объеме, пересмотру постановление не подлежит».

Адвокат Кузнецова Алма Мусина намерена направить кассационную жалобу и записаться на прием к председателю Верховного суда Жакипу Асанову.

Ранее, 2 июня, Александру Кузнецову заменили неотбытый срок денежным штрафом.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.