Осужденный за драку у бара «Чукотка» вышел на свободу

Денежным штрафом заменили неотбытый срок осужденному за драку у бара «Чукотка» в Алматы Александру Кузнецову, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Замену на более мягкий вид наказания удовлетворил Капшагайский городской суд.

«Заменить неотбытый срок наказания осужденного Кузнецова Александра Михайловича - 5 лет лишения свободы на штраф в порядке ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан из расчета один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы, что составляет в сумме 1 097 281 тенге», - говорилось в постановлении суда.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев.

В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позднее апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.