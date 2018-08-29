Нацбанк лишил лицензий Kompetenz и Салем на добровольное страхование

Национальный банк Казахстана лишил лицензий на страхование грузов в добровольной форме АО «Страховая компания «Kompetenz» и на виды страхования в добровольной форме АО «Страховая компания «Салем», сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года АО «СК «Kompetenz» с 28 августа 2018 года лишена лицензии по классу страхование грузов в добровольной форме страхования», - говорится в сообщении в среду.

Также постановлением правления Нацбанка от 27 августа АО «СК «Салем» лишено лицензии по видам страхования в добровольной форме с 28 августа.

Банк лишил страховые компании лицензий за «неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) несоблюдении требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан».

Таким образом, Kompetenz и Салем запрещается заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховых компаний.

При этом по ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) компании обязаны выполнить принятые на себя обязательства либо передать страховые портфели при наличии согласия страхователя, либо расторгнуть договоры страхования.

Ранее Нацбанк приостанавливал лицензии страховых компаний.