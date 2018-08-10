Нацбанк приостановил лицензию страховой компании «Салем»

В пятницу пресс-служба Национального банка сообщила о приостановлении действия лицензии АО «Страховая компания «Салем» на право осуществления страховой деятельности.

Постановлением правления Национального Банка с 10 августа 2018 года до 10 февраля 2019 года включительно приостановлено действие лицензии АО «СК «Салем» на право осуществления: страховой деятельности в обязательной форме страхования; деятельности по перестрахованию.

Данное решение принято регулятором за несоблюдение АО «СК «Салем» требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба банка, страховой компании запрещается до истечения срока приостановления действия лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по страховой деятельности в обязательной форме страхования и деятельности по перестрахованию.

По ранее заключенным договорам страхования и перестрахования АО «СК «Салем» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

Ранее Национальный банк также приостановил действие лицензии АО «Страховая компания «Kompetenz» на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности до 1 февраля 2019 года