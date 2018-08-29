С 1 сентября столичные школы переходят на подушевое финансирование

С 1 сентября этого года подушевое финансирование внедряется в 79 государственных и 8 частных школах Астаны, сообщила пресс-служба министерства образования РК.

«С сентября 2019 года к этой системе финансирования также перейдут 192 государственные школы г.Алматы, 127 школ г.Шымкент и с января 2019 года все частные школы республики. С сентября 2020 года полномасштабное внедрение подушевого финансирования начнется во всех городских школах республики (1 535)», - говорится в сообщении МОН, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Внедрение подушевого финансирования предполагает выделение определенного количества бюджетных средств, исходя из количества учащихся в каждой школе, объяснили в МОН. Таким образом, чем больше учащихся, тем больше объем выделяемых средств.

«На передний план выйдут дети, их интересы и права в получении качественного, гарантированного государством образования. Это позволит увеличить заработную плату учителей, так как норматив финансирования выше того, что тратит сегодня государство на одного ребенка», - добавили в министерстве.

Для государственных школ средний размер подушевого норматива составит 224 704 тенге, для частных – 235 527 тенге.

В МОН также сообщили, что с целью развития сети частных школ, а это в свою очередь частично разгрузит государственные школы, государственные образовательные заказы размещены в частных школах в Астане (на 3721 место), в Алматинской области (на 262 места), в Мангистауской области (на 860 мест), в Туркестанской области (на 360 мест) и в Шымкенте (на 765 мест).

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета строится 110 школ. В этом году планируется вести в эксплуатацию 72 школы, в том числе 49 школ откроются уже 1 сентября, 23 школы – до конца года. Из 72 двух школ в Акмолинской области откроют 3 школы, в Актюбинской – 9 школ, в Алматинской – 6, в

ВКО – 1, в Жамбылской – 4, в ЗКО – 3, в Карагандинской – 3, в Кызылординской – 5, в Мангистауской – 8, в Туркестанской – 20, в Алматы – 7, в Астане – 3.

В 2018-2019 учебном году пойдут учиться свыше 3 млн школьников, из них 350 тыс. первоклассников.