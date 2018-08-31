ЛРТ в Алматы запустят к 2023 году

Заявки с техническим предложением от потенциальных партнеров будут собраны до 28 ноября этого года, после чего их рассмотрит конкурсная комиссия и определит победителя. Проект ЛРТ, как и сообщалось ранее, будет реализован по принципу государственно-частного партнерства.

ЛРТ в Алматы будет иметь 37 станций на 22,7-километровых двойных путях. Первый маршрут пройдет от депо в южном направлении по улице Момышулы, затем в восточном направлении по улице Толе би, в северном по улице Панфилова, в восточном направлении по улице Макатаева и в северном направлении по улице Жетысуская до разворотного кольца. Второй – от депо в южном направлении по улице Момышулы, в западном направлении по улице Толе би, в северном направлении по улице Яссауи, снова в западном направлении по проспекту Райымбека до пересечения с улицей Ашимова. Площадка под размещение депо ЛРТ находится в индустриальной зоне, восточнее ТЭЦ-2.

Средняя скорость ЛРТ – около 22 км/ч, частота курсирования – 4 минуты в час-пик в будние дни. ЛРТ будет перевозить до 112 тыс. пассажиров в день. Пути на трассе ЛРТ будут параллельные и проходить по выделенному коридору, чтобы минимизировать пересечение трамваев с автомобилями. По всей длине улицы Толе би до площади Астана и на улице Жетысуйская, а также на улице Яссауи предлагается провести путь на оси улицы. Остальные участки трамвайной линии планируется расположить сбоку от проезжей части.

Питание проектируемой линии ЛРТ будут осуществлять подстанции № 7 и 24, которые ранее прошли комплексную модернизацию. Кроме того, планируется строительство двух новых тяговых подстанций. На участке от площади Астана по улице Панфилова и до улицы Макатаева будет бесконтактная линия на аккумулированной энергии с использованием батарей или суперконденсаторов.

На данный момент государственным партнером проводится экспертиза ПСД на вынос инженерных и магистральных сетей вдоль прохождения линии ЛРТ, оценка находящихся вдоль линии объектов и мероприятия по их выкупу. Частный партнер будет отвечать за детальное проектирование и строительство комплексной системы ЛРТ, включая депо.

Сроки реализации проекта – с 2019 по 2042 годы. При этом предусмотрено два основных этапа: инвестиционный период – с 2019 по 2023 годы (проектирование и строительство линии ЛРТ, депо и иной инфраструктуры для обслуживания ЛРТ, закуп подвижного состава) и постинвестиционный – с 2023 по 2042 год (эксплуатация и обслуживание).

Ранее сообщалось, что первую линию ЛРТ в Алматы планируется запустить к 2020 году. Стоимость проекта может составить $400 млн.