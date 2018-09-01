Эффективную систему управления общедомовым хозяйством создадут в Казахстане

Несогласованность работы компаний в сфере ЖКХ порождает недовольство среди граждан. Поэтому в Казахстане необходимо создать эффективную систему управления общедомовым хозяйством, сообщил в субботу на открытии парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.

«Сфера жилищных отношений напрямую затрагивает интересы каждого жителя. На фоне динамичного развития строительства в сфере ЖКХ имеются нерешенные вопросы. Опросы показывают, что этот вопрос волнует многих наших граждан. Из-за недоработанности, несогласованности в работе как тех, кто обслуживает, и тех, кто дает эти услуги. Поэтому такое недовольство мы чувствуем со стороны граждан», - заявил Назарбаев.

По его мнению, требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями и собственниками жилья и контроль за расходованием средств ответственности естественных монополистов.

«Нужно выстроить понятную эффективную систему управления общедомовым хозяйством. По моему поручению правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в этом году», - заявил президент.

Что касается сферы естественных монополий, то здесь, по словам президента, стоят задачи по обновлению инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг.

«Законопроект «О естественных монополиях» находится в парламенте. Он направлен на стимулирование монополистов повышать эффективность, прозрачность своей деятельности, а также на сокращение административных барьеры», - сказал Назарбаев.