Назарбаев поручил рассмотреть поправки по вопросам туристической деятельности до конца года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что большой импульс для развития предпринимательства может дать сфера туризма. Поэтому правительству уже поручено разработать госпрограмму по развитию этой сферы до 2023 года. А в субботу в ходе открытия парламентской сессии Назарбаев поручил парламенту принять соответствующие поправки в законодательство до конца 2018 года.

«Большой импульс развитию предпринимательства может дать сфера туризма. Правительству поручено разработать государственную программу развития туризма до 2023 года. Я сам в этом году, как вы видели, объездил несколько пунктов нашего возможного туризма в Казахстане. Они абсолютно реальные, но нужно работать над тем, чтобы вкладывать, особенно в инфраструктуру этого туризма. И бизнес готов прийти туда», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что программу развития туризма до 2023 «надо до конца довести».

«Она должна быть подкреплена финансовой необходимой законодательной базой. Изменения в законодательстве по вопросам туристкой деятельности нужно рассмотреть до конца текущего года», - подчеркнул глава государства.