Соответствующие поправки в законодательство уже находятся в парламенте
  • 125
Развивать аграрную науку поручил правительству и минсельхозу президент Казахстана
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что в стране необходимо развивать аграрную науку. Соответствующие поручение он дал правительству и министерству сельского хозяйства в субботу в ходе открытия парламентской сессии.

«Требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Мы тоже об этом не мало говорим. Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать. Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок в развитие кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии», - перечислил задачи Назарбаев.

В этой связи он поручил правительству и министерству сельского хозяйства «обратить серьезное внимание на развитие аграрной науки».

«Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен и находится в парламенте», - заявил президент.

Кроме того, отметил он, страна продолжает комплексную работу по реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру».

«Одной из ее важнейших задач является обеспечение защиты и популяризации историко-культурного наследия. В этой связи на рассмотрении парламента находится соответствующий законопроект, его принятие будет способствовать эффективному развитию и охране исторических сакральных объектов в соответствии с мировым опытом», - заключил он.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
С сентября три казахстанские автодороги станут платными
Новости
Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов
Новости
В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги
Новости
ДВД Алматы ищет операторов в службу «102»
Новости
В Казахстане только два туалета соответствуют мировым стандартам
Новости
Землетрясение силой 4 балла ощущалось в Алматы