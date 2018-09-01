Развивать аграрную науку поручил правительству и минсельхозу президент Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что в стране необходимо развивать аграрную науку. Соответствующие поручение он дал правительству и министерству сельского хозяйства в субботу в ходе открытия парламентской сессии.

«Требуется дальнейшее совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса. Мы тоже об этом не мало говорим. Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать. Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок в развитие кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии», - перечислил задачи Назарбаев.

В этой связи он поручил правительству и министерству сельского хозяйства «обратить серьезное внимание на развитие аграрной науки».

«Соответствующий пакет законодательных поправок подготовлен и находится в парламенте», - заявил президент.

Кроме того, отметил он, страна продолжает комплексную работу по реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жангыру».

«Одной из ее важнейших задач является обеспечение защиты и популяризации историко-культурного наследия. В этой связи на рассмотрении парламента находится соответствующий законопроект, его принятие будет способствовать эффективному развитию и охране исторических сакральных объектов в соответствии с мировым опытом», - заключил он.