Понижение температуры и туманы прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

Понижение температуры в большинстве областей Казахстана, туманы и заморозки на севере, востоке и в центре республики ожидаются 4-6 сентября, сообщает РГП «Казгидромет».

«Вторжение в Казахстан в первые дни сентября холодных воздушных масс с районов Карского моря вызвало понижение температуры в большинстве областей республики. А ночная температура в северных, центральных и восточных областях понизилась до заморозков. В предстоящие трое суток холодный и обширный антициклон будет распространяться и далее на Казахстан, поэтому заморозки здесь будут сохраняться», - говорится в сообщении в понедельник.

По данным синоптиков, в большинстве областей республики температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-5°С, лишь на западе будет выше обычной на 2-4°С. Ночью и утром в северных, центральных и восточных областях ожидаются туманы с видимостью менее 500 м.

Ранее синоптики сообщили, что сентябрь в Казахстане будет пасмурным и дождливым. При этом ожидается две волны похолодания с ночными заморозками на севере, востоке и в центре республики.