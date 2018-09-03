Концепция интеграции тюркоязычных государств готова к принятию – Назарбаев

Концепция интеграции тюркоязычных государств готова к принятию. Об этом, как сообщает «Казинформ» , заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на проходящем в Кыргызстане саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Разработать концепцию было поручено на предыдущем саммите в Астане.

«В концепции определены цели и принципы, этапы развития интеграции и пути ее реализации. Также на астанинском саммите мы изъявили желание создать конкурентоспособную национальную экономику, укрепить наши культурно-гуманитарные связи. Уделено особое внимание расширению сотрудничества в сфере образования, информационных технологий, энергетики, транспортно-транзитной и финансовой сферы», - сказал Назарбаев.

По его словам, в рамках председательства Казахстана уделено особое внимание научно-просветительской работе, в частности, разработан учебник общей тюркской истории и начато его внедрение в школьную программу. «Уверен, это станет эффективным механизмом воспитания молодёжи на основе историко-культурного наследия», - считает президент.

Кроме того, он сообщил, что Тюркская академия выпустила более 90 книг, направленных на изучение истории Казахстана и модернизацию сознания, также запущен портал, посвященный обнародованию «нашего тысячелетнего культурного наследия».

Назарбаев также напомнил, что в целях активизации сотрудничества между тюркоязычными странами в сфере туризма запущен проект «Современный Великий Шелковый путь», который позволяет за 14 дней посетить сакральные места вдоль Шелкового пути.

«Считаем, что все это является большой заслугой тюркской интеграции», - отметил Назарбаев.

Главной целью ССТГ является развитие всестороннего сотрудничества между тюркскими государствами. Она создана в 2009 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Сейчас в состав Совета входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и Турция.

Как сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнебеков, принимая председательство в ССТГ, к Тюркскому совету в качестве государств-члена намерен присоединиться Узбекистан. «Этот шаг создаст благоприятные условия для расширения Тюркского совета и повысит его авторитет в международной арене. Надеюсь, что присоединение Республики Узбекистан к Тюркскому совету придаст новое дыхание этой организации, станет источником многих обновлений», - сказал Жээнбеков.

Следующий саммит ССТГ пройдет в марте 2019 года в Ташкенте.