Акимат Алматы считает необоснованными требования активистов по иску об отказе в митингах

В понедельник в Бостандыкском районном суде Алматы состоялось рассмотрение иска активистов к акимату города о признании незаконным отказа в проведении мирного митинга. Представитель акимата попросил суд в исковых требованиях отказать, так как считают их «незаконными и необоснованными».

«Акимат города Алматы, рассмотрев исковое заявление истца, а также изучив материалы гражданского дела, исковые требования не признает, считает их незаконными и необоснованными», - говорится в отзыве на исковое заявление на имя судьи Бостандыкского суда Р.Турсымбаевой.

Основаниями для такой позиции акимат назвал то, что поданные истцом заявления были рассмотрены управлением внутренней политики города «в соответствии с законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», а отказ был объяснен тем, что «с начала августа текущего года на данном участке (сквер за кинотеатром «Сары-Арка» - V) ТОО «АлТС» ведутся работы по ремонту инженерных сетей». «Данное постановление вынесено в целях обеспечения прав и свобод других лиц, общественной безопасности, а также нормального функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, в пределах компетенции местного исполнительного органа и в соответствии с законами «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», - напомнили в акимате.

При этом отмечается, что суд может отказать в удовлетворении заявления, «если при его рассмотрении установит, что оспариваемое действие (бездействие) совершено в соответствии с компетенцией и законодательством РК».

«В соответствии с пунктом 27 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 года №20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан» при рассмотрении дела суд не вправе оценивать целесообразность принятого решения, совершенного должностным лицом или государственным служащим действия (бездействия), если существо принятого вытекает из предусмотренных нормативными правовыми актами полномочий государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица или государственного служащего», - пояснили в акимате.

Указывается, что «после вынесения вышеназванного постановления акимата КГУ «Управление внутренней политики города Алматы» направлены истцу соответствующие ответы на его заявления», а при рассмотрении заявления «не были нарушены права и законные интересы истца», так как отказ в проведении митинга был «в целях безопасности граждан от несчастных случаев».

В связи с этим акимат попросил суд отказать в исковом заявлении активистов в полном объеме.

Как сообщил один из общественных активистов Альнур Ильяшев, следующее заседание, скорее всего, «завершающее», назначили на 25 сентября на 10:00.

«Как откажут, будем апелляцию подавать. Потом еще отменять решение маслихата от 2005 года, которое ограничивает место проведения «Сары-Аркой», - сказал он.

Напомним, решением XVII- й сессии маслихата города III-го созыва от 29 июля 2005 года сквер за кинотеатром «Сары-Арка» определен как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.

Спустя несколько дней после убийства фигуриста Дениса Тена активисты Алматы подавали заявку на проведение митинга 4 августа за реформирование системы МВД. Однако получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа). При этом спортивные мероприятия проходили 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Позже алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга - с 11 августа до 11 сентября. Они получили 32 отказа от акимата - власти города сослались на ремонтные работы. В связи с этим алматинские активисты подготовили иск к акимату города с требованием признать постановление об отказе в проведении митингов незаконным.

На предварительно слушание, которое состоялось 25 августа, представители акимата не явились.