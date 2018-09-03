Им стал Асет Иргалиев
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Назначен вице-министр национальной экономики РК
Фото с сайта Strategy2050.kz

Министр национальной экономики КазахстанаТимур Сулейменов представил коллективу вновь назначенного вице-министра Асета Иргалиева, сообщила пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева на своей странице в Facebook.

Новый вице-министр будет курировать вопросы международной экономической интеграции.

Асет Иргалиев окончил с отличием Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) со степенью бакалавра в области экономики государственной политики, а также Международную школу бизнеса Йонкопингсо степенью бакалавра наук в области международной экономики (Швеция), Йоркский университет со степенью магистра наук в экономике (Великобритания), Ноттингемский университет со степенью магистра философии в экономике (Великобритания). Имеет степень PhD в экономике Лондонского университета.

Трудовую деятельность начинал в качестве регионального экономиста по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии в экономическом департаменте Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в Лондоне. С января 2013 года по июнь 2016 года занимал должности директора центра развития предпринимательства, заместителя председателя правления, председателя правления АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК.

С декабря 2016 года по июль 2017 года работал советником премьер-министра, а до нового назначения являлся заведующим Центра проектного управления канцелярии премьер-министра.

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