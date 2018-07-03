​Инфляцию в 2019 году планируется удержать в пределах 4-6% - Сулейменов

Инфляцию в Казахстане в 2019 году планируется удержать в пределах 4-6%. По итогам первой половины 2018 года она сложилась на уровне 5,9%, сообщил журналистам министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

«У нас вчера появились итоги инфляции за полгода, у нас достаточно хорошая новость. Инфляция впервые за долгое время опустилась ниже отметки 6% - она составила 5,9%. Отдельно хочу подчеркнуть, что инфляция по продовольственным товарам у нас составила минус 0,1%. Мы ушли в категорию дефляции. Если в прошлом году она составила 0,7%, приросли за этот период, то у нас в этом году минус 0,1%, это достаточно хороший показатель», - сказал Сулейменов журналистам в кулуарах правительства.

Он также заметил, что базовый ориентир по инфляции в 5-7%, который Миннацэкономики поставило на этот год, выдерижвается. Со следующего же года ведомство намерено добиться не 5-7% её уровня, а 4-6%. «Мы, как правительство, как министерство, будем прилагать все усилия, чтобы этот коридор выдержать», - заявил министр.