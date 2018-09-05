Новую компанию по обслуживанию ливневой канализации в Астане создавать не будут

Для налаживания работы ливневой канализации в Астане создавать новую государственную компанию не будут - функции по ремонту, реконструкции сетей и очистных сооружений предлагается передать единой компании ТОО «Астана Тазалык», сообщается на сайте столичного акимата.

Вопрос обслуживания ливневой канализации был поднят на заседании правительства 22 августа. Тогда аким столицы Асет Исекешев предложил исключить ТОО «Астана Тазалык» из программы приватизации, чтобы дать компании полноправные полномочия по предоставлению услуг обслуживания стоков.

По данным акимата, функция по контролю и налаживанию работы ливневой канализации не урегулирована в услугах естественных монополий, а привлечение частных организаций может привести к серьезным последствиям ввиду того, что некоторые поставщики оказывают некачественные услуги либо являются недобросовестными. «При этом речь идет не о том, чтобы создать новую госкомпанию и передать им ливневую канализацию. Речь идет о передаче дополнительных функций ТОО «Астана Тазалык», - уточняется в сообщении.

Как поясняется, наряду с выполнением текущих работ по ручной и механизированной уборке улиц, дорог и других мест общественного пользования, а также организации противопаводковых мероприятий, ТОО «Астана Тазалык» в своем резерве имеет все техническое оборудование и специалистов по ремонту, реконструкции сетей и очистных сооружений ливневой канализации. «Кроме того, передача функций по работе со всеми сетями ливневой канализации «Астана Тазалык» существенно сэкономит бюджет, так как позволит не создавать новые предприятия, а также обеспечит централизованный контроль», - заключили в акимате.

На сегодняшний день полномочия по обслуживанию ливневой канализации разделены между акиматами районов и осуществляются частными организациями.