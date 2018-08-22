«Город потерял наглядный вид»: премьер раскритиковал акимат Астаны за последствия ливней

В результате дождей, которые шли в Астане последние несколько дней, ряд улиц столицы вновь оказались затоплены, а город потерял наглядный вид. Как заявил в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, за последствия отвечает акимат.

«В результате дождей, которые не останавливались несколько дней, город потерял наглядный вид. Пострадали пешеходы, общественный транспорт, было затруднено движение общественного транспорта», - напомнил Сагинтаев. В связи с этим, подчеркнул он, глава государства сделал замечания и дал поручения по модернизации линевной канализации.

«Все мы знаем, что за состояние города отвечает акимат города. Напоминаю еще раз, что за все эти катастрофические события и все, что происходит в городе, отвечает город. Люди и общественный транспорт не должны страдать. Улица Туран и проспект Момышулы, Молодежный микрорайон, улица Бараева - эти все районы, особенно, в последнее время стали привычными (для затопления - V), страдают эти районы», - возмутился премьер.

В свою очередь аким города Асет Исекешев сообщил, что ливневую канализацию «планируется полностью поменять» в 2019 году.

«Найдены сложные технические решения для двукратного увеличения стоков, разработан проект. В 2019 году будет реализован. Таким образом, программа, с учетом финансирования, ведется ускоренными темпами. За эти три года основные вопросы будут решены», - заверил глава города.

Что касается последней ситуации с затоплением Астаны, то, по словам Исекешева, за сутки выпало 45 мм осадков при месячном уровне – 29 м.

«У нас 21 августа почти весь день был дождь, подтоплений не было. 20 августа в районе 17 часов действительно был залповый дождь, и по трем сложным участкам у нас действительно были подтопления. Хотел бы отметить, что все коммунальные службы двое суток круглосуточно работали по жалобам жителей на систему ливневой канализации (….) Акимат держит этот вопрос на особом контроле при поддержке правительства», - заверил он.

Вместе с тем Исекешев добавил: «Сейчас в законе «О естественных монополиях» не урегулирована услуга отвода ливневых стоков. Настало время принять решение создать предприятие в Астане по отводу ливневой канализации, которое будет держать на балансе эту систему и следить. На базе «Астана Тазалык». В этой связи просим дать поручение министерству и мы отработаем – исключить «Астана Тазалык» из программы приватизации, которое будет заниматься только услугами стоков», - заключил он.