Более 50 законопроектов предстоит рассмотреть парламенту РК

На сегодняшний день на рассмотрении парламента Казахстана находится более 50 законопроектов и в ближайшее время поступят ещё ряд документов, которые депутатам необходимо будет рассмотреть и принять. Как заявил в среду в ходе первого пленарного заседания мажилиса спикер Нурлан Нигматулин, работа палаты будет направлена на усиление социального обеспечения и развитие экономики.

«Сегодня мы начинаем работу четвертой сессии парламента шестого созыва. 1 сентября Елбасы открыл данную сессию и дал конкретные поручения. Наша основная цель – это своевременное и качественное обеспечение законами», - сказал Нигматулин, отметив, что работа палаты будет направлена на усиление социального обеспечения и развитию экономики.

«Сейчас на рассмотрении парламента находится более 50 законопроектов. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы приступим к нашей законодательной деятельности», - подчеркнул спикер мажилиса.

Он также сообщил, что в ходе новой сессии депутатам предстоит рассмотреть важный законопроект по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, который направлен на упрощение этих процессов, и повышение их эффективности.

«Принятие данного законопроекта позволит снизить коррупционные риски, высвободит средства на реализацию приоритетных задач и улучшит бизнес-климата. Мы также должны рассмотреть проекты таких важных законов, как о естественных монополиях, по вопросам регулирования АПК, принятие которых будет способствовать дальнейшему поступательному социально-экономическому развитию. И это, уважаемые коллеги, только несколько наиболее важных законопроектов. В целом работа всего депутатского корпуса и в новой сессии будет нацелена на проведение дальнейшей последовательной работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса президента», - заключил Нигматулин.