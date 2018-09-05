Они обладают необходимыми навыками и потенциалом, считает советник президента США
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Женщины Афганистана способны заложить основу для мира, считают в США
фото voxpopuli

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Женщины Афганистана обладают навыками и потенциалом, чтобы заложить основу для мира, уверена советник президента США Иванка Трамп. Видеообращение Иванки Трамп к участникам региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане» было продемонстрировано в среду в Астане.

«Мы знаем, что страны добиваются большего успеха, когда женщины могут в полной мере участвовать в жизни своих обществ. Афганские женщины-руководители уже давно борются за базовые услуги здравоохранения, экономические и политические права, против нищеты, несправедливости и насилия», - отметила Трамп.

По её словам, «афганские женщины обладают навыками и огромным потенциалом, чтобы заложить основу для мира». «Фактически сегодня почти 4 миллиона афганских девочек имеют доступ к начальному и среднему образованию, более 100 тысяч афганских женщин в настоящее время учатся в высших учебных заведениях. Эти возможности были просто невообразимы в предыдущие десятилетия, и мы должны продолжать стремиться к большему», - подчеркнула Трамп.

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