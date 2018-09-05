Регулировать цены на лекарства в Казахстане начнут с 2019 года

Минздрав Казахстана презентовал схему регулирования цен на лекарства, которая, как ожидается, начнет действовать в стране с 1 января 2019 года, сообщает «Казинформ» .

«Сегодня мы презентовали схему регулирования лекарственных средств. Если раньше мы регулировали цены только в рамках гарантированного объема, то есть государственных закупок, и там мы видим ежегодное существенное снижение по стоимости, то в розничном сегменте у нас не было такой компетенции. Глава государства поручил отрегулировать цены и в розничном сегменте, и мы предложили модель регулирования», - рассказал вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой в среду.

Он напомнил, что около 70% поставщиков не ставит большую наценку, однако «есть те, кто «хулиганит» на рынке. «И как раз-таки эти правила создаются для них. Будет определенный уровень наценок, выше которого будет нельзя ставить цены. Таким образом, ценами не смогут спекулировать и завышать в разы, накручивая по 200%-300%. Вы сами можете видеть, когда в одной аптеке цена на один и тот же препарат в разы выше, чем в другой. Наша задача - сделать так, чтобы колебания цен были только в установленных коридорах», - объяснил Цой.

По его словам, нововведения планируется внедрить уже с 1 января 2019 года.

«Сейчас жители не знают, с чем сравнивать – нет реестра цен. Каждый гражданин тогда сможет купить лекарство и будет знать, какова стоимость каждого препарата – эта информация будет на сайте в свободном доступе. По торговому наименованию мы всегда сможем проверить, и если цена будет завышена, то можно будет обратиться. Придет проверка и на субъекта будет наложено административное взыскание», - пообещал Цой.

16 мая 2018 года мажилис одобрил в первом чтении законопроект, который предусматривает регулирование цен на лекарства.