В Казахстане будут регулировать цены на лекарства

Министерство здравоохранения будет законодательно бороться с необоснованными наценками на лекарства. Соответствующий законопроект в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис. Как заявил депутатам глава ведомства Елжан Биртанов, для этого ведомство будет устанавливать предельные цены, в том числе, для розничной продажи препаратов, что позволит уйти от процедуры закупа лекарств. А к 2023 году Минздрав планирует внедрить по всей стране до и пострегистрационный контроль за качеством лекарств.

«В соответствии с поручением главы государства, для повышения экономической доступности лекарственных средств для населения, будут внедрены механизмы регулирования всех цен при оптовой и розничной реализации», - сообщил Биртанов, отметив, что подобная практика действует в России и Беларуси.

В качестве примера он привел мониторинг цен в розничных аптеках Астаны и Алматы. Анализ показал, что разница стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100%. Например, минимальная цена препарата Кеторол - составила 230 тенге, а максимальная - 500 тенге, то есть разница составляет более 100%.

«Наценка сегодня колеблется в оптовом звене от 7 до 50% в зависимости от стоимости лекарственных средств, а в розничном сегменте – от 30% на дорогие и до 300% на дешевые препараты и, как правило, сезонность и высокий спрос имеют значительное влияние на ее формирование», - пояснил министр.

В этой связи, по мнению Биртанова, внедрение регулирования цен на все лекарства установлением предельной цены с учетом оптовых и розничных наценок, выше которой продавать нельзя, позволит в последующем «перейти на используемый в большинстве стран Европы механизм возмещения за лекарственное средство и уйти от процедур закупа лекарств». При этом, вся информация о предельных оптовых и розничных ценах будет размещена на интернет-ресурсах министерства здравоохранения, а также в государственном реестре зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, планируется внедрить обратную связь от населения с предоставлением фактов о завышении цен. Для того, рассказал министр, уже разрабатывается мобильное приложение для граждан, позволяющее получать информацию о ценах на лекарственные средства.

Кроме того, для обеспечения качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий законопроектом планируется внедрить стандарты надлежащих фармацевтических практик и усилить систему пострегистрационного контроля лекарственных средств.

«Нами запланирован переход от действующей системы контроля качества к системе обеспечения качества на всем протяжении жизненного цикла лекарственного средства путем гармонизации с международными требованиями стран ОЭСР. Как показал анализ международного опыта, использование данных мер позволит создать эффективную систему до – и пост – регистрационного контроля и противодействовать обороту некачественных лекарственных средств. В этой связи министерством будет продолжено внедрение надлежащих фармацевтических практик, при этом соблюдение данных требований для производителей и дистрибьюторов необходимо уже с января 2018 года, а для розничной сети с января 2023 года», - рассказал министр.

В целях обеспечения рационального использования лекарственных средств и медицинских изделий и для исключения лоббирования интересов фармацевтических компаний и предоставления достоверной информации о лекарственных средствах, разработчик предусматривает внедрение норм по рациональному выбору и этическому продвижению лекарственных средств и медицинских изделий. А для совершенствования системы планирования и перехода на электронные закупки, законопроектом предусмотрен переход на электронные закупки лекарств с использованием портала закупок Минфина.