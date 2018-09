Мир за ночь 5-6 сентября 2018 года

Федеральная полиция Бразилии заявила о наличии доказательств получения президентом Мишелом Темером взяток от строительной компании Odebrecht, сообщает «РИА Новости». На основе полученных данных полиция делает вывод, что Темер причастен к коррупции и отмыванию денег, и просит Верховный федеральный суд о начале расследования. Это уже третья попытка расследования против Темера. В октябре 2017 года нижняя палата Национального конгресса заблокировала предъявление обвинений президенту в организации преступного сообщества, которое могло получить взятки на сумму в 587 миллионов реалов (примерно $143 млн долларов). Расследование в отношении Темера началось после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой и в ходе беседы якобы дает распоряжение заплатить более $630 тыс. экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье «за молчание» по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Батиста в свою очередь заявил, что Темер участвовал в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года – политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку. В начале этого года правоохранительные органы вели расследование связей главы государства с транспортной компанией Rodrimar SA, ведущей дела в крупнейшем порту Латинской Америки Сантус.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах 2020 года, пишет газета «Известия». «Мы делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все из-за того, что мы делаем — мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить», - заявил он. Заявления американского лидера появились на фоне скандальных публикаций в американских СМИ о разладе внутри администрации Трампа. В частности, СМИ опубликовали выдержки из книги журналиста The Washington Post Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме», где он рассказал об «оскорблениях» главы Пентагона в адрес президента США. В среду в газете The New York Times появились заявления источника в администрации США, который рассказал о противодействии чиновников Трампу. В свою очередь Трамп назвал эти публикации ложью и позором.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не собирается подписывать решение о выдаче иностранцам молдавского гражданства в обмен на инвестиции. Он считает, что эта инициатива правительства может привести к росту коррупции, пишет газета «Коммерсантъ». «Я не допущу коррупции и не буду подписывать это решение. Есть четкая процедура получения гражданства: прожить в стране несколько лет, сдать экзамены и так далее», - заявил Додон. Он напомнил, что подобная схема «гражданство за инвестиции» существуют во многих странах и приносит в бюджет немало средств, но,по словам президента Молдавии, «необходимы фильтры, которые позволили бы определять, кто именно может получить гражданство таким образом». В конце августа правительство Молдавии утвердило программу, которая позволит иностранцам получить гражданство станы в обмен на безвозвратный вклад в размере 100 тыс. евро и инвестиции на сумму не менее 250 тыс. евро. Паспорт Молдавии позволяет посещать без виз 121 страну мира, в том числе все страны Шенгенского соглашения.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром в четверг на острове Хоккайдо. Ранее в ночь на среду там произошло землетрясение магнитудой 6,7. Как сообщает агентство ТАСС, эпицентр землетрясений находился в округе Ибури на юго-западе острова, а очаг залегал на глубине 40 км. По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 человек, около 50 пострадали, еще десятки числятся пропавшими без вести. Во многих горных поселках сошли оползни, что привело к масштабным разрушениям. На нескольких железнодорожных маршрутах остановлено движение, не менее 200 авиарейсов на Хоккайдо отменено, здания терминала аэропорта также получили повреждения различной степени, однако взлетно-посадочная полоса не пострадала. На помощь в ликвидации последствий землетрясения на остров направлены около 25 тыс. бойцов Сил самообороны Японии. Между тем сейсмологи предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в этом районе и риске сильных землетрясений в течение недели.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США завершив медицинский осмотр пассажиров, прилетевших на самолете авиакомпании Emirates из Дубая в Нью-Йорк, выявили 19 больных, сообщает ТАСС. «Все пассажиры покинули борт и были осмотрены. 19 больны. 10 человек помещены в больницу, остальные 9 отказались от медицинской помощи», - написал пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс в своем Twitter. При этом точная природа заболевания пока не установлена. «Сотрудники системы здравоохранения изучают взятые анализы, чтобы установить причину. Симптомы по-прежнему указывают на острое респираторное заболевание», - отметил Филлипс. На самолете Emirates следовал 521 пассажир. Рейс EK203 из Дубая совершил в среду в 09:12 посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди «из-за сообщений о множестве заболевших пассажиров». Самолет был направлен на удаленное от терминала место стоянки, чтобы сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний смогли изучить обстановку и предоставить незамедлительную помощь пассажирам.