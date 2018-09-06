В прошлом году страна импортировала в целом 94,6 млрд кубометров газа
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Китай намерен нарастить объемы поставок газа из Казахстана
фото РИА Новости

Китай в ближайшее время намерен нарастить поставки природного газа из России и Казахстана, сообщает «РИА Новости». Об этом агентству China News Service заявил представитель государственного управления по делам энергетики КНР.

Также Китай намерен поощрять диверсификацию импорта природного газа в страну. По информации представитель госуправления, число стран импортеров СПГ в Китай достигло 22, тем самым уровень диверсификации источников поставок достиг довольно высокого показателя.

В 2017 году Китай импортировал 94,6 млрд кубометров природного газа, в том числе по Центрально-Азиатскому газопроводу и Китайско-Мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2018 году поставит Китаю 5 млрд кубометров газа. В январе этого года АО НК «КазМунайГаз» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация достигли договоренности о перспективном увеличении экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд кубометров в год.

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