​Казахстан поставит 5 млрд кубометров газа в Китай в течение года

До октября 2018 года Казахстан в рамках соглашения с Китаем, экспортирует в соседнюю страну 5 млрд кубов газа. Как заявил журналистам в понедельник в кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев, в планах страны увеличить объемы поставок вдвое.

«Что касается газопровода Казахстан-Китай, то действительно уже газопровод функционирует. Был запущен транзитный газопровод, берущий начало в Туркменистане. То есть Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Он состоит из трех ниток общей мощностью, пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Это достаточно большой газопровод, в котором есть две страновые квоты: для Узбекистана дается 10 миллиардов, для Казахстана - 5 миллиардов», - объяснил Мирзагалиев депутатам.

Он также отметил, что в текущем году Казахстан уже начал выбирать свою квоту. «Буквально с середины октября месяца, после проведения длительных переговоров, нами был подписан договор с CNPC. И, мы полагаем, что в течение года мы порядка 5 миллиардов (кубометров) газа поставим на китайский рынок», - заверил вице-министр.

По его словам, сегодня у Казахстана есть техническая возможность экспортировать тенгизский, кашаганский и «вообще западно-казахстанский» газ через всю территорию Казахстана в Китай. Кроме того, он сообщил, на прошлой неделе Минэнерго получали американский отчет по развитию энергетики Китая. «Прогноз такой, что ежегодно рост по потреблению газа будет порядка 20% по потреблению газа. Это очень значительный рост...Китайское направление будет для нас оставаться одним из приоритетных», - подчеркнул он.

Позже вице-министр сообщил журналистам, что НК «КазМунайГаз» уже начинает задумываться о том, чтобы увеличить мощность газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент с текущих 10 до 15 млрд кубов.

«После того, как мы газопровод увеличим, мы будем продолжать переговоры с китайской стороной по увеличению экспорта на Китай. Если мы говорим о том, чтобы увеличить с текущих 10 до 15-ти млрд кубов, то у нас возникает дополнительный баланс по пяти миллиардам. Китайский рынок для нас является одним из стратегически важных, приоритетных…. Это в планах. Эти планы надо будет еще обсуждать с китайскими партнерами», - заключил Мирзагалиев.