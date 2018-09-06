В Казахстане растет количество неполных семей – Абдыкаликова

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на круглом столе по теме модернизации роли семьи в казахстанском обществе озвучила наиболее насущные проблемы, существующие в казахстанском обществе и в семьях. Среди них ранние браки, подростковая беременность, разводы и увеличение количества неполных семей, сообщает «Казинформ ».

«Первое – это ранние браки и подростковая беременность, аборты в раннем возрасте, что особенно распространено в сельской местности. Второе – разводы, которые имеют тенденцию к увеличению, распадается почти каждый третий брак. Третье – растет количество монородительских семей. Гендерно обусловленная свобода мужчин приводит к слабому участию отцов в воспитании детей и проблеме выплаты алиментов на содержание ребенка», - перечислила Абдыкаликова.

Она также указала на то, что «работа с семьей проводится в основном по факту наступления трудной жизненной ситуации». «Ежедневно, только случай произошел, принимаем какие-либо меры. Профилактическая работа проводится пока еще слабо», - сказала она.

Госсекретарь подчеркнула, что над всеми этими проблемами нужно работать совместно.

«В стране такие серьезные вопросы семейно-гендерной сферы призван решать конкретный госорган – Министерство общественного развития. Также и наша комиссия, которая является консультативно-совещательным органом, мы будем советоваться, вносить предложения, которые решат данные проблемы», - отметила она.