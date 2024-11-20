В Алматы отремонтировали еще не открывшийся крематорий

Управление строительства Алматы на запрос «Власти» сообщило, что на сегодняшний день монтаж всех инженерных сетей для крематория, включая обновленную газовую магистраль, завершен в полном объеме. Также был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию и на данный момент проводится его регистрация в органах архитектуры и юстиции.

При этом когда именно планируется ввод в эксплуатацию крематория, управление не сообщило. Но, как отметили в управлении, в ноябре внутри здания подрядной организацией, строившей крематорий, повторно проведен косметический ремонт.

«В дальнейшем объект будет передан эксплуатирующей организации», - добавило управление.

Напомним, крематорий в Алматы планировали открыть в сентябре 2021 года, потом сроки неоднократно переносили. При этом само здание давно готово, а в начале 2023 года сообщалось, что работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Тогда предполагалось, что крематорий заработает в ноябре 2023 года.

Но позже управление строительства Алматы начало судится с компанией «ТаразҚұрылысИнвест», которая была подрядчиком строительства инженерных сетей для крематория и сорвала сроки строительства. В связи с продолжающимся судами в управлении не знали, когда крематорий будет запущен.

Согласно последнему иску, ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» признан недобросовестным участником государственных закупок, с компании взыскана неустойка в доход местного бюджета в размере 2,7 млн тенге.