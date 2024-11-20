Закон, предусматривающий учреждение Международной организации по русскому языку, принял мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу и сразу принял закон «О ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку». Как заверил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, деятельность организации не будет затрагивать или ограничивать языковую политику Казахстана.

«13 октября 2023 года на саммите глав государств СНГ в Бишкеке было подписано соглашение о создании Международной организации по русскому языку. Ее целью является продвижение русского языка как официального или рабочего языка в международных и региональных межправительственных организациях, а также как языка межгосударственного общения», - сказал депутатам министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Он напомнил, что в ООН используется шесть официальных языков: английский, китайский, французский, русский, испанский и арабский. И сейчас существуют специальные организации, направленные на развитие этих языков. Например, Франкофония, которая объединяет более 56 франкоговорящих стран, Международный совет арабского языка, который объединяет практически все арабоговорящие страны, а также крупные международные институты, такие как Британский совет, Институт Конфуция, Институт Сервантеса.

«Русский язык, помимо статуса официального языка ООН, является рабочим языком ряда международных организаций, таких как СНГ, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС», - подчеркнул министр.

Он отметил, что договор уже ратифицировали Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Деятельность этой организации никак не будет затрагивать или ограничивать нашу языковую политику, тем более государственного языка. Это большая международная организация, которая нацелена на продвижение русского языка как международного», - позже добавил глава Миннауки.

По его словам, финансирование будет идти за счет членских взносов, в частности за Казахстаном закреплено 8,6% от общего бюджета - это 43 млн тенге. Штаб-квартира организации будет находиться в Сочи.