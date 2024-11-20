Также вводится норма по лицензированию организаций, работающих в сфере дошкольного воспитания
Создание профессиональных приемных семей в Казахстане закрепил мажилис
Актау, фото Ольги Логиновой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи, которые смогут брать на попечение не более четырех детей. Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка» в среду во втором чтении принял мажилис. Также нормами документа предусмотрен порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.

«Законопроектом <...> определяются правовая основа деятельности приемных профессиональных семей, права и обязанности субъектов правоотношений в данной сфере, а также механизмы взаимодействия приемных профессиональных семей с уполномоченными органами в сфере опеки или попечительства», - сказал депутат Нурлан Ауесбаев.

Кроме того, для организаций дополнительного образования устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности – в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи в школах детям из социально уязвимых семьей.

А с 1 января 2027 года предлагается ввести порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Более подробно о нормах документа «Власть» писала ранее.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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