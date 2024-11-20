Создание профессиональных приемных семей в Казахстане закрепил мажилис

Также вводится норма по лицензированию организаций, работающих в сфере дошкольного воспитания
Тамара Вааль, Астана, Власть
В Казахстане появятся профессиональные приемные семьи, которые смогут брать на попечение не более четырех детей. Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка» в среду во втором чтении принял мажилис. Также нормами документа предусмотрен порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.
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