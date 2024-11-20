Из запланированных в этом году инвестпроектов в АПК реализовали лишь чуть больше половины

«В текущем году в рамках актуализированной дорожной карты планируется реализация 311 проектов на сумму 415,6 млрд тенге. На сегодняшний день, согласно данным регионов, из указанного пула введено в эксплуатацию 178 проектов на сумму 145,3 млрд тенге», - заявил он на заседании.

В целом в рамках дорожной карты на 2024-2026 годы предусмотрена реализация 780 проектов на сумму 2,3 трлн тенге. Из них в 2025 году должно быть реализовано 322 проекта на 741 млрд тенге и 147 проектов на 1 трлн 176 млрд в 2026 году.

«Пул проектов по источникам финансирования на данный момент составляет 248 проектов на сумму 880,1 млрд тенге в том числе софинансирование за счет заемных средств 527,9 млрд тенге», - сказал Бердалин.

Он уточнил, что через СПК по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области планируется реализация 166 проектов на 362,6 млрд тенге. В том числе в планах построить 26 овощехранилищ, открыть 87 молочно-товарных ферм и пять производств по глубокой переработке сельхозпродукции.

Банк развития Казахстана должен профинансировать еще 10 проектов на 351,6 млрд тенге, в том числе пять производств по переработке сельхозпродукции, три проекта по птицеводству и два тепличных комплекса теплицы.

Через Аграрную кредитную корпорацию будут профинансированы 56 проектов, для их реализации необходимо 133,7 млрд тенге. Это в том числе девять молочно-товарных ферм, три сада, 10 тепличных комплексов, 14 проектов по капельному орошению, 13 проектов по переработке сельхозпродукции.

Еще 16 проектов должен профинансировать Народный банк на сумму 32,8 млрд тенге: четыре проекта по животноводству, четыре молочно-товарные фермы, три проекта по орошению, четыре - по переработке сельхозпродукции и 10 теплиц.

Бердалин напомнил, что в прошлом году для реализации программы кредитования проектов в агропромышленном комплексе через поверенного (агента) из республиканского бюджета было выделено 100 млрд тенге на финансирование 65 товарно-молочных ферм в 11 регионах Казахстана с учетом их потенциала по обеспечению кормами.