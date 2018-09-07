Казахстан является лучшей страной в ЦА по ведению бизнеса – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая с видеообращением на открытии казахстанско-китайского бизнес-форума в Астане в пятницу, отметил, что Казахстан, по оценке экспертов, является лучшей страной в Центрально-Азиатском регионе по ведению бизнеса, сообщает «Казинформ» .

«Грузы из Европы в Китай через Казахстан доставляются примерно за 15 дней. При этом доставка морским путем заняла бы от 4 до 6 недель. Налаживается логистика и сопутствующие маршруты. Действует совместная программа по сотрудничеству в сфере индустрии и инвестиций. В ее рамках осуществляется реализация 51 казахстанско-китайского инвестиционного проекта на общую сумму более 27 млрд долларов США. Это – признак доверия инвесторов и свидетельство того, что в Казахстане уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата. По оценкам международных экспертов, мы являемся лучшей страной в регионе по ведению бизнеса», - сказал Назарбаев.

Говоря о развитии бизнес-сотрудничества, президент напомнил о членстве Казахстана в ВТО, в Комитете по инвестициям ОЭСР, о присоединении к декларации о международных инвестициях, а также о Совете иностранных инвесторов, где активную роль играют китайская компания CNPC. «Она является важным стратегическим партнером РК в развитии нефтегазового рынка Казахстан, проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий. Для продажи предлагаются крупные акции компании горно-добывающей промышленности и металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетики, в сферах транспорта и связи, инфраструктуры и в других секторах», - отметил Назарбаев.

«Кроме прямой приватизации, мы готовим сотрудничество и на принципе ГЧП. На принципах ГЧП реализуются проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, строительства, автомобильных и железных дорог, а также в других отраслях», - добавил президент.

В завершении Назарбаев отметил, что «последовательный рост товарооборота и инвестиций демонстрирует успешный характер торгово-экономического сотрудничества» между Казахстаном и Китаем.



