В МВД прокомментировали убийство полицейского в ЗКО

В министерстве внутренних дел РК, комментируя убийство командира батальона управления специализированной службы охраны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, сообщили, что преступление произошло на почве неприязненных отношений.

«Подозреваемый дал признательные показания. По предварительным данным, преступление совершено из-за личных неприязненных отношений», - сказал директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев в пятницу.

Он добавил, что по факту убийства работает специальная комиссия из числа сотрудников департамента собственной безопасности и комитета административной полиции МВД.

«Дело находится на контроле МВД», - сообщил Садубаев.

6 сентября в поселке Чапаево Акжаикского района ЗКО сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО на территории ОВД застрелил из табельного оружия командира взвода.



