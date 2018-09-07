План действий на случай ухудшения ситуации в экономике разработали в МНЭ

На случай ухудшения экономической ситуации в Казахстане из-за введения антироссийских санкций министерство национальной экономики разработало план действий, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Тимур Сулейменов. Однако, по его словам, это пока закрытая информация, и озвучивать меры по спасению экономики глава ведомства не стал.

«Что касается анализа антироссийских санкций: мы ведем самостоятельно его с точки зрения того, что известно из самих текстов законов различных. Мы сделали макроэкономический анализ влияния этих санкций на нас, несколько каналов влияния. Понятно, есть инвестиционные, торговые, самый главный - курсовой. Ключевое влияние будет проявляться через курс сначала рубля к доллару, затем тенге к доллару и к рублю. Все расчеты макроэкономические у нас есть, есть у нас расчеты и отраслевые, в разрезе отраслей», - заверил Сулейменов.

Кроме того, по его словам, есть расчеты о том, как санкции могут повлиять на отдельные предприятия, которые наиболее подвержены санкциям.

«Все эти расчеты вместе с отраслевыми органами, совместно с национальным банком мы отработали. Более того, нами подготовлен совместный план действий на случай, если те или иные негативные прогнозы начнут проявляться. План действий большой, я не могу о нем много говорить, потому что там есть часть вещей закрытых. Но тем не менее он однозначно включает в себя вопросы, связанные с поддержкой тех отраслей и тех предприятий, которые если вдруг пойдет все не так, будут наиболее подвержены. Такой документ есть», - подчеркнул министр.

Более того, сообщил глава Миннацэкономики, в следующий вторник на заседании совета по экономической политике под руководством премьер-министра «этот вопрос будет детально обсуждаться с приглашением национального банка, всех заинтересованных госорганов».

Он также рассказал, что власти Казахстана внимательно наблюдают за новым законопроектом по антироссийским санкциям, который внесен сенаторами в парламент США.

«Мы с помощью нашего посольства отслеживаем, как он проходит. Это проект закона, там огромное количество различных комитетов, различных интересов внутри законодательного органа Соединенных Штатов. Соответственно, когда он станет законом, на котором будет подпись президента США, мы не знаем (что будет - V). Соответственно, закладывать какие-то негативные вещи в базовый прогноз социально-экономического развития страны мы не должны. У нас есть готовность (к разным сценариям развития - V), но тем не менее закладывать что-то, чего, может быть, и не будет, в базовый прогноз неправильно», - выразил мнение министр.

Он также предложил «смотреть на эти санкции, как на санкции в отношении Российской Федерации».

«Мы постоянно о них говорим, как будто санкции идут непосредственно на нас. Они влияют на нас только через курс. Ключевой канал влияния - это курсовой», - подчеркнул глава Миннацэкономики.