Совместное совещание акционеров состоялось в конце августа
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Страховые компании Халык-Казахинстрах и Казкоммерц-Полис сообщили о слиянии
фото с сайта abctv.kz

Страховые компании «Халык-Казахинстрах» и «Казкоммерц-Полис» договорились о слиянии. Соответствующий протокол совместного совещания акционеров АО «Дочерняя Страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» и АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк» от 29 августа опубликован на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу.

«Принять к сведению решение единственного акционера АО «Казахинстрах», решение внеочередного собрания акционеров АО «СК «Казкоммерц-Полис» об утверждении подписания договора о присоединении акционерного общества «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») к акционерному обществу «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах». Утвердить подписание договора о присоединении», - говорится в документе.

Как сообщается, за присоединение проголосовали 100% голосующих простых акций АО «Казахинстрах» и 99,9% голосующих простых акций АО «СК «Казкоммерц-Полис».

АО «Казахинстрах» будут переданы все права, обязанности и имущество АО «СК «Казкоммерц-Полис», в том числе все права и обязанности в отношении его кредиторов и должников.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором. Предположительная стоимость одного из них составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). При этом руководство Народного банка неоднократно отвергало идею прямого объединения финансовых институтов.

В конце июля этого года Народный банк сообщил об окончании присоединения Казкоммерцбанка.

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