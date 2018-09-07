Трамп выступил за бессрочное военное присутствие США в Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории. Об этом заявили представители американского внешнеполитического ведомства, в частности, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает ТАСС .

«Новая политика сводится к тому, что мы уже не выводим (наши войска из Сирии) к концу текущего года», - заявил Джеффри газете The Washington Post. Он отметил, что американцы останутся в Сирии в качестве гаранта вывода из нее иранских войск и нанесения «полного поражения» ИГ. «Это означает, что мы совсем не торопимся», - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, согласен ли президент США Дональд Трамп с таким подходом к решению сирийской проблемы, спецпредставитель уверенно ответил, что «президент согласен». Ранее Трамп наставила на скорейшем выводе американских войск из Сирии.

Вместе с тем Джеффри не конкретизировал военный аспект новой стратегии, только указал, что акцент будет сделан «на дипломатические усилия» в ООН и на других площадках, а также на использование экономических инструментов, возможно, включающих в себя ужесточение санкционного давления на Иран и Россию.

«Мы приступаем к использованию нового языка. Теперь Соединенные Штаты не потерпят любое нападение. Любое нападение (на Идлиб) является для нас нежелательным как безрассудная эскалация. (...) Если будет использовано химическое оружие, или будут вызваны потоки беженцев, или совершено нападение на ни в чем неповинных мирных жителей (...), последствием этого станет изменение наших позиций и использование наших инструментов для четкого прояснения того, что мы найдем возможности для достижения наших целей, которые (возможности) в меньшей степени зависят от доброй воли русских», - подчеркнул Джеффри.

При этом он не исключил вероятность нанесения США воздушного удара в случае любых наступательных действий в Идлибе. «Это будет одним из вариантов», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«В определенной степени мы потенциально вступаем в новую фазу, в которой военные силы различных стран оказываются (в Сирии) лицом к лицу. Теперь все эти силы в Сирии (США, России, Ирана, Турции, Израиля) завершили выполнение там своей предварительной работы, но никто не удовлетворен нынешней ситуацией в Сирии», - заявил он.

По данным The Washington Post, принятие новой стратегии вызвано тем, что в Вашингтоне усомнились в возможностях Москвы добиться от Дамаска вывода иранских формирований с сирийской территории.