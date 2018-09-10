В Алматы стартовал конкурс на получение стипендии имени Батырхана Шукенова

Общественный фонд имени Батырхана Шукенова объявил об учреждении именной стипендии для талантливых студентов кафедры духовых и ударных инструментов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, которая находится в Алматы, и о начале отбора претендентов. Финансовую поддержку проекту оказал Фонд Булата Утемуратова. На 2018-2019 учебный год выделено пять стипендий в размере 500 тыс. тенге каждая.

Как отметил председатель попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова Бауржан Шукенов, «важно поддерживать молодых музыкантов-духовиков, ведь Батыр был классическим исполнителем на саксофоне».

«Мы хотели бы популяризировать именно этот класс инструментов. Мы рады возможности оказать материальную поддержку студентам, вероятно, поддерживать в будущем поездки на различные конкурсы и фестивали. И самое главное - мы хотели бы найти новых талантливых исполнителей, которые в будущем смогут оказать влияние на исполнительское искусство Казахстана, поскольку это достаточно редкий класс инструментов, и они редко выходят на сцену как солисты, исполнители», - добавил он.

В свою очередь директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов отметил, что выделяя именные стипендии наиболее способным ученикам национальной Консерватории, «фонд стремится подчеркнуть значимость культурного наследия Батырхана Шукенова, повысить интерес музыкантов к развитию потенциала духовых инструментов». «Мы надеемся, что из этих ребят в будущем выйдут исполнители мирового уровня», - сказал Айтмагамбетов.

Как сообщается, на стипендию могут претендовать студенты консерватории (бакалавры, магистры, аспиранты), обучающиеся на факультете инструментального исполнительства по следующим классам инструментов: деревянные духовые музыкальные инструменты (гобой, кларнет, саксофон, фагот, флейта), медные духовые музыкальные инструменты (валторна, корнет, тромбон, труба, туба). Отбор стипендиатов пройдет в три этапа. Первый этап – это прием заявок до 23 сентября. Второй этап включает в себя обработку заявок и продлится до 28 сентября. Оглашение результатов пройдет на третьем этапе 2 октября. Отбирать претендентов будут по следующим критериям: исполнительское мастерство, артистичность и мотивация участников.

Напомним, что стипендиальный проект является частью гранта, выделенного Фондом Булата Утемуратова Фонду имени Батырхана Шукенова в апреле этого года. В его рамках также пройдет презентация нотного издания песен Батыра на казахском языке, республиканский конкурс исполнителей на духовых деревянных инструментах и выпуск подарочного CD/DVD-издания всех сольных альбомов Батыра.