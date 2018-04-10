Республиканский музыкальный конкурс и стипендия имени Батырхана Шукенова появятся в Казахстане

Председатель попечительского совета фонда имени Батырхана Шукенова Бауржан Шукенов объявил о начале сотрудничества с фондом Булата Утемуратова, а также о назначении Наргиз Шукеновой новым главой фонда.

«В середине прошлого года Булат Утемуратов лично пригласил нас, работников фонда Батырхана Шукенова. Не секрет, что они много лет были дружны. Когда закончился один из больших этапов в работе фонда имени Батырхана Шукенова, мы стояли на перепутье: или закрывать фонд, или каким-то образом на новом уровне работать. Булат Жамитович, чувствуя такие вещи, что люди на перепутье находятся, взял под свой патронаж всю дальнейшую работу, связанную с фондом Батыра. Для нас важно, что человек почувствовал, что нужны новые вершины, новые идеи и планы. Мы обсудили большое количество проектов, связанных с памятью Батыра. И определенные проекты сейчас начинаются претворяться в жизнь. И сегодня мы хотим их озвучить», — рассказал председатель попечительского совета фонда Бауржан Шукенов.

Как отметил директор фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов, фонд был основан в 2014 году и занимается социальными проектами в сферах здравоохранения, образования и культуры.

«Фонд расширяет портфель своих проектов, — говорит Айтмагамбетов. — Мы очень рады, что в этом году к нам присоединилась Жания Аубакирова. Я уверен, что с ее приходом фонд сможет развить молодежные, культурные программы. Мы рады партнерству с фондом имени Батырхана Шукенова и запускаем ряд проектов. Имя Батырхана Шукенова известно всем и за пределами Казахстана. Это уникальный человек, внесший вклад в культуру. Мы хотели бы, чтобы это культурное наследие сохранилось для будущих поколений. Я надеюсь, что эти проекты помогут молодежи в нашей стране реализовать свой творческий потенциал, дадут подняться на какие-то музыкальные вершины, как это сделал Батыр. Я рад сообщить, что мы подписали соглашение на 69 млн. 950 тыс. тенге, которые будут потрачены на четыре проекта, о которых расскажут мои коллеги».

«Батыр был известен в основном как эстрадный певец. Уже один конкурс в Кызылорде проводился, в этом году акимат города планирует второй конкурс исполнителей эстрадной песни. Я и многие люди, которые профессионально работали с Батыром, знают, что первоначально он был саксофонистом, духовиком, — рассказывает старший брат музыканта. — Это был первый дипломированный саксофонист нашей консерватории, и лично у меня давно была идея о проведении, о поднятии духа музыкантов, которые занимаются на духовых инструментах. Первым большим предложением стало проведение профессионального конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах».

Подробнее о новых программах фонда рассказала Жания Аубакирова, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, народная артистка Казахстана, член попечительского совета фонда Булата Утемуратова и фонда Батырхана Шукенова. По словам Аубакировой, конкурс пройдет до конца осени. В Казахстане подобные состязания не проводились долгие годы, и в целом страна испытывает нехватку исполнителей произведений на определенных музыкальных инструментах.

«Вся наша духовая общественность восприняла новость с большим энтузиазмом. Там очень серьезная премия и серьезная программа, на которой я настояла. Нам нужно не просто выявить потенциал и таланты, нужно, чтобы они хорошо поработали. Бывает, конкурсы объявляют за полмесяца... это не серьезно, какие-то фестивали. Желающих уже очень много, значит, есть у нас духовики. Думаю, это поднимет музыкальную культуру. Также мы проведем открытый конкурс на стипендии для наших учеников. Первоначально предлагалось две стипендии. Когда у меня спросили, я сказала: "Давайте 10". Булат Жамитович ответил: "Давайте для начала 5"», — с улыбкой рассказывает Аубакирова.

Первый тур республиканского конкурса будет проходить онлайн, будут собраны записи всех желающих музыкантов от 16 до 32 лет. Принять участие смогут как студенты, так и профессиональные музыканты. Второй и третий туры будут проводиться на базе консерватории. Также организаторы планируют провести два концерта в рамках конкурса, который будет разделен на пять номинаций по пяти духовым инструментам: флейта, гобой, кларнет, фагот и саксофон. Последний этап пройдет в последние дни ноября 2018 года. Позже вся информация о конкурсе появится на сайтах консерватории и фонда имени Батырхана Шукенова.

«Дядя Батыр был первым выпускником Казахской национальной консерватории по классу саксофона. У него есть один экспериментальный альбом, где он сумел выразить себя именно как саксофонист, и нам очень хотелось открыть его с более академической стороны и создать среду для таких людей. Изначально нам хотелось поддерживать музыкантов, и только сейчас у нас появилась такая возможность. Мы надеемся, что под его именем будут создаваться красивые, светлые проекты», — добавила Наргиз Шукенова.

Стипендии имени Батырхана Шукенова для студентов Казахской национальной консерватории им. Курмангазы также будут разыграны между студентами-духовиками. В настоящий момент оргкомитет разрабатывает положение, которое позже будет опубликовано на веб-страницах консерватории и фонда. Стипендия будет выдаваться пяти студентам - каждому раз в год в размере 500 тыс. тенге. Члены попечительского совета фонда надеются, что в будущем и размер стипендий, и их количество увеличится.

«Для нас очень важно, что наша семья сейчас имеет возможность реализовать проекты в память о дяде Батыре, потому что только по истечении трех лет есть некая возможность осмыслить, перевести дух, спланировать что-то, что нам всегда казалось важным, — рассказывает новый директор фонда имени Батырхана Шукенова, сооснователь кинофестиваля Clique Fest Наргиз Шукенова. — Первое – это выпуск CD- и DVD-изданий. Дядя Батыр с 2002 года был сольным музыкантом, начал он свой путь с альбома "Отан ана". Посмертно издан альбом "Аманат", готов еще один альбом. Все это происходило в течение его жизни и довольно хаотично, но всегда это было с огромным качеством, профессионализмом. Может быть, только сейчас у нас есть возможность это все осмыслить, консолидировать, создать некий большой проект, который представил бы творчество человека с 2002 года. Мы хотим издать также два DVD-концерта и, может, бэкстейджи. Потому что во всем, что он делал, он был идеалистом и перфекционистом, любой процесс был важен. Мы хотели бы в этих проектах отразить это, потому что та планка, которую он задал, она была очень высокой. Сейчас нам предстоит большая работа по созданию реестра авторских прав, но мы надеемся, что осенью сможем выпустить огромное издание, которое будет состоять из 11 дисков».

Еще один проект, связанный с творчеством Батырхана Шукенова - это нотное издание. Фонд собрал порядка 16 композиций, исполненных автором при жизни на казахском языке. Их ноты будут собраны в одно издание и разосланы по музыкальным учебным заведениям и библиотекам. Некоммерческий проект будет преследовать исключительно просветительскую цель, подчеркнули в фонде.