Депутаты озвучили ряд системных проблем при строительстве дорог в РК

До конца текущего года министерству по инвестициям и развитию РК необходимо завершить строительство 22 проектов автодорог общей протяженностью 528 км. Вместе с тем в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе депутаты указали на ряд системных проблем, в числе которых устройство взимания платы за проезд, необоснованно долгое согласование по переводу земель лесного фонда для строительства трасс и удорожание инертных материалов для дорожников.

«Крайне важный вопрос – это устройство системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения. По правительственному плану мероприятий по реализации программ «Нурлы жол» этой схемой должны были быть покрыты в 2015 году – 211 км, 2016 году – 469 км, 2017 году – 5296 км, 2018 году – еще 480 км. Пример положительный есть. На данное время платным является только один участок: 250 км трассы Астана – Щучинск, который в год зарабатывает 1,5 млрд тенге. Вместе с тем только в этом году «Казавтожол» обещает ввести участки Алматы – Капшагай, Алматы – Хоргос, Астана –Темиртау и приступил к разработке ПСД по строительству системы контроля еще для 13-ти платных участков. Хотя он это должен был сделать раньше. Это возможность зарабатывать живые деньги. Но непонятно, почему практически сроки ввода платных участков срываются постоянно», - возмутился вице-спикер мажилиса Владимир Божко.

Также, по его словам, министерству сельского хозяйства следует обратить внимание на необоснованно долгое согласование по переводу 11 участков земель лесного фонда в земли использования для строительства трасс – это 118 га в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

«Самое печальное, что эти проекты с 2015 года находятся на рассмотрении в МСХ. Хватит уже гонять по коридорам дорожников. У них и так своих проблем выше крыши. Необходимо ускорить временный отвод 706,6 га земли под карьеры в Алматинской и Жамбылской областях. Тоже вопрос был затянут, но сейчас мне Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию – V) доложил, что он практически на прошлой неделе решен», - отметил вице-спикер.

Кроме того, с нового года вступила в силу статья 748 Налогового кодекса, согласно которой «в 10 раз увеличилась стоимость инертных материалов для дорожников».

«Почему такая разноголосица? При том, что недропользование и дорожники находятся в одном министерстве. Где-то надо координировать и своевременно упреждать такие факты, которые сдерживают дорожное строительство», - подчеркнул Божко.