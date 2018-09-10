Шымкентский рынок станет туристической достопримечательностью

Верхний рынок в Шымкенте и окружающую его территорию планируется сделать туристической достопримечательностью, сообщает «Казинформ» . Для этого планируется построить новый современный торговый центр в восточном стиле, а также сквер на месте бывшей стихийной торговли.

«По району, прилегающему к Верхнему рынку, акиматом Шымкента проведена большая работа. Аким города утвердил проект сквера, который будет построен на месте, где раньше велась незаконная торговля. Уже начались работы по благоустройству. По плану все строительные работы будут закончены до конца октября», - сообщил аким Аль-Фарабийского района города Габит Мауленкулов.

Кроме этого, власти города планируют вернуть в коммунальную собственность объекты дорожной инфраструктуры: в частных руках находятся подземные переходы, пешеходные зоны и даже ступеньки, ведущие ко входу на территорию рынка.

Вместе с тем перемены ждут и Верхний рынок. Как отмечается, городской акимат планирует построить новый современный торговый центр. В настоящее время проект готовится, известно, что новый рынок будет построен в восточном стиле и, по замыслу авторов проекта, должен стать одной из достопримечательностей мегаполиса. При создании проекта будет учтен опыт крупных базаров Турции, Испании и Узбекистана. В центре рынка планируется строительство павильона для ремесленников и продавцов сувениров. Новый рынок будет оснащен современными IT-технологиями, а туристов во время экскурсий по рынку будут возить гольфмобили.