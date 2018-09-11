Посол США завершил свою дипмиссию в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом «Достық» ІІ степени посла США в РК Джорджа Крола в связи с окончанием его дипломатической миссии. Орден был вручен «за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между странами», сообщила пресс-служба президента РК.

Назарбаев отметил особый вклад дипломата в развитие двусторонних связей.

«За время Вашей работы плодотворные контакты между нашими странами усилились. В январе состоялся мой визит в США, где я встретился с президентом Дональдом Трампом. Наше экономическое сотрудничество вышло на новый уровень. Все достигнутые договоренности успешно реализуются. И в этом Вам принадлежит большая заслуга. Вы пропагандируете казахский язык и казахскую культуру, проводите огромную работу для укрепления наших взаимоотношений. Надеюсь, Вы останетесь другом Казахстана», - сказал президент РК.

В свою очередь Крол отметил, что «работа в Казахстане была для него большой ответственностью и честью» и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Джордж Крол был приведен к присяге в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан 8 января 2015 года.