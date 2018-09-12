«Алматинские тепловые сети» обязали вернуть потребителям почти 1,5 млрд тенге

Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по городу Алматы выявил систематические нарушения в деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети». Проверка была проведена после многочисленных обращений горожан на необоснованные начисления за услуги горячей воды за прошедший отопительный период. Компанию обязали вернуть потребителям почти 1,5 млрд тенге, сообщает «Казинформ» .

«Выявлены грубые нарушения со стороны сотрудников ТОО «Алматинские тепловые сети» при внесении показаний приборов учета, а именно: утеря архивных данных, внесение неверных показаний, несвоевременное внесение данных. Данные действия привели к тому, что потребители, оплачивающие за комуслуги по показаниям приборов учета, платили за горячую воду по завышенным тарифам наравне с теми жителями, кто еще не установил ОПУ по общегородским тарифам», - сообщили в департаменте.

Кроме того, по данным антимонопольного органа, выявлены систематические нарушения норм законодательства, регламентирующие механизмы начисления за горячее водоснабжение, что привело к завышению суммы, выставляемой потребителям.

По итогам проверки департаментом возбуждено административное дело на 100 млн тенге, внесено предписание о возврате денежных средств потребителям в размере 1,1 млрд тенге. Кроме того, по итогам анализа, проведенного совместно с независимыми экспертами, общественными объединениями, представителями КСК, антимонопольный департамент обязал «Алматинские тепловые сети» вернуть средства за теплоснабжение потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета тепловой энергии, с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период.

«Согласно действующим СНиПам средняя температура наружного воздуха за отопительный период (октябрь-апрель) составляет -1,8 °С, которая учитывается в платах за теплоснабжение за 1 кв. м отапливаемой площади. Однако фактическая температура за отопительный период 2017-2018 годов составила +0,68 °С (разница 2,48 °С). Возврат за 1 кв. м составил 60,71 тенге для многоэтажных домов, 57,81 тенге за 1 кв. м для ветхих и аварийных домов. Общая сумма перерасчета по городу Алматы составила 376 млн тенге», - сообщили в антимонопольном органе.

В департаменте также отметили, что роста тарифов до конца года для населения не прогнозируется.

Ранее акимат Алматы сообщал, что монополисты необоснованно завышали цены на коммунальные услуги.



