Ранее компанию покинули главный бухгалтер и глава отдела кадров
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Вице-президент Tesla объявил об уходе из компании
фото с сайта the-dialogue.com

Вице-президент по международным финансам и операциям американского автопроизводителя Tesla Джастин Маканир объявил о решении покинуть компанию, сообщает РБК. По его словам, он переходит на должность финансового директора в другой компании, но в какой именно, не уточнил.

На прошлой неделе из Tesla ушли главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Мортон, проработавший в компании месяц, объяснил свое решение тем, что уровень внимания общественности к Tesla, как и ритм внутри нее, превзошли его ожидания. В свою очередь Толедано, комментируя свое увольнение, заявила, что не планирует возвращаться к работе после отпуска, в котором она находится. Как отмечается в статье, Tesla нередко упоминается в СМИ в контексте скандалов, которые связаны с основателем компании Илоном Маском.

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