Соответствующий законопроект презентован в парламенте
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В Казахстане намерены запретить инспекторам останавливать транспорт без оснований
ФОТО АЛПАМЫСА УАЛБЕКОВА

В парламенте Казахстана презентован законопроект, который запретит инспекторам останавливать транспорт на республиканских дорогах без четких оснований, сообщила пресс-служба комитета транспорта МИР РК.

«Главным условием борьбы с нарушениями закона является искоренение бесконтрольной остановки инспекторами большегрузов. Для решения существующей проблемы, когда сотрудники на местах сами решают, кого останавливать, а кого нет, комитетом будет предпринята системная мера. 12 сентября в парламенте презентован законопроект, который позволит отказаться от практики повсеместной остановки транспортных средств на республиканских дорогах», - говорится в сообщении комитета в среду.

Законопроект предполагает, что инспекторы не смогут останавливать транспортные средства без четких на то оснований.

«Перечень причин для проверок будет закреплен законом», - уточнили в комитете.

В ведомстве отмечают, что «эта отрасль особенно подвержена коррупционным рискам».

«Мы это осознаем и искореняем. С начала 2018 года ситуационным центром комитета выявлено 98 нарушений в работе постов транспортного контроля. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника, 7 работников уволены», - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о пресечении деятельности ОПГ в Алматинской области из числа сотрудников инспекции транспортного контроля. Всего были задержаны 9 человек. Они подозреваются в том, что в составе организованной преступной группы на системной основе получали взятки от представителей частных транспортных компаний за непринятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и города Алматы. Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял порядка 6 млн тенге.

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