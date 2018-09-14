Банком систематически нарушается законодательство РК
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Банк Астаны испытывает затруднения с обеспечением ликвидности – Нацбанк
ФОТО С САЙТА TODAY.KZ

Руководитель управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Казахстана Александр Терентьев сообщил, что АО «Банк Астаны» испытывает затруднения с обеспечением ликвидности.

«Касательно «Банк Астаны». В настоящее время банк испытывает затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности», - написал Терентьев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «банком систематически нарушается законодательство РК в части неисполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям». Нацбанком в отношении Банка Астаны применялись меры за нарушение требований банковского законодательства, а в целях недопущения увеличения просроченных обязательств банка перед вкладчиками, финрегулятором была применена ограниченная мера воздействия: банку предписано не заключать с физическими лицами новые договоры банковского счета в срок до 28 сентября 2018 года.

«Дальнейшие мероприятия в отношении Банка будут применяться Национальным Банком в рамках требований, предусмотренных действующим законодательством», - добавил Терентьев.

Представитель Нацбанка напомнил, что «Банк Астаны» является участником системы обязательного гарантирования депозитов, поэтому в случае ликвидации банка предусмотрена выплата гарантийного возмещения.

Ранее Казахстанская фондовая биржа сообщила, что Банк Астаны отстранен от участия в торгах иностранными валютами на KASE.

Напомним, в апреле этого года глава государства Нурсултан Назарбаев заявил что сразу три банка – Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki – имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

27 августа Нацбанк лишил лицензий Эксимбанк и Qazaq Banki.

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