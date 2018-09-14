Талгат Ешенкулов возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки

Постановлением правительства РК Талгат Ешенкулов освобожден от должности вице-министра образования и науки РК и приказом министра образования и науки назначен на должность председателя комитета по контролю в сфере образования и науки, сообщается на сайте премьер-министра.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, университет «Кайнар» и Академию государственного управления при президенте РК. Экономист, юрист, доктор (PhD) государственного и местного управления.

В разные годы занимал различные должности в управлении юстиции Жамбылской области, министерстве финансов, министерстве образования и науки, Верховном совете, министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете РК.