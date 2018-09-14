Планируется выкуп портфеля сельхозкредитов у «Цеснабанка» на сумму 450 млрд тенге
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Правительство и Нацбанк окажут дополнительную поддержку аграрному сектору
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В ближайшее время правительство РК и Национальный банк задействуют новые меры по поддержке аграрного сектора национальной экономики. Разработан соответствующий пакет мер с целью «создать условия для ускоренного роста отрасли в новой реальности, не сбавлять темпов модернизации, расшить имеющиеся «узкие» места». Об этом говорится в совместном заявлении правительства и финрегулятора, опубликованном на сайте премьер-министра.

«Ситуация на мировых рынках нестабильна, быстро меняется. Аграрный сектор, который имеет нагрузку в виде валютных кредитов, развивается под давлением внешних шоков. Поэтому Правительство и Национальный банк разработали пакет дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей и в целом аграрного сектора», - говорится в заявлении.

Пакет мер включает ряд финансовых инструментов, стимулирующих эффективность работы финансовых институтов, в том числе банков-партнеров по реализации программ развития АПК.

«Активным участником реализации проектов программы «Агробизнес-2020» и государственных программ по поддержке предпринимательства является «Цеснабанк». На его долю приходится более 65% от объемов кредитования отрасли. В этой связи «Цеснабанк» совместно с Холдингом «КазАгро» начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков», - отмечается в заявлении.

Кроме того, сообщается, что правительство и Нацбанк прорабатывают механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у «Цеснабанка» на сумму 450 млрд тенге. Отмечается, что «это позволит обеспечить финансовое оздоровление предприятий агропромышленного сектора – заемщиков банка, а также усилит финансовую устойчивость «Цеснабанка». Акционеры «Цеснабанка» примут участие в оздоровлении заемщиков за счет собственных средств путем докапитализации банка.

Правительство и Нацбанк в совместном заявлении также отмечают, что в условиях третьей волны модернизации экономики и создания новой модели роста, значение агропромышленного комплекса возрастает. В ближайшие 5 лет планируется увеличить производительность труда и экспорт переработанной продукции АПК в 2,5 раза. Кроме того, поставлена цель создать условия для ускоренного роста отрасли в новой реальности, не сбавлять темпов модернизации, расшить имеющиеся «узкие» места.

Как сообщалось ранее, акционеры АО «Цеснабанк» проведут его докапитализацию на 40 млрд тенге за счет собственных средств.

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