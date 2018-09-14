На казахстанских врачей снизят нагрузку по количеству пациентов

Для снижения очередей и нагрузки на казахстанских медиков в этом году на одного врача вводится норма 1700 человек вместо 2 тыс., сообщил в пятницу на брифинге, посвященном началу прикрепительной кампании, управляющий директор по стратегии и методологии НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Чтобы снизить очередь, снизить нагрузку на врача, в этом году вводим предельную нагрузку на одного врача общей практики, равную 1700 граждан на одного доктора. Раньше этот норматив был 2 тыс. человек», - сказал Танибергенов,

«Ожидаем, что подобные изменения создадут стимул, чтобы медицинский бизнес активизировался, и пришло больше поставщиков, появилось больше участков», - добавил он.

Ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам начнется 15 сентября, напомнил Танибергенов, и продлится до 15 ноября. Прикрепиться можно как в самой поликлинике, так и через портал «электронного правительства» или в ЦОНах.

Управляющий директор также рассказал и о других нововведениях, в частности о принципе семейного обслуживания и о получении медпомощи в других городах без прикрепления.

«Семейный врач в первую очередь будет знать всю семью пациента и сможет, зная историю заболевания, историю семьи, оказывать медицинскую помощь с учётом всех семейных нюансов. Потому что надо понимать, что когда вы выбираете поликлинику, вы выбираете не здание, а врача. Вводится возможность прикрепляться к сети поликлиник и обращаться за медпомощью в других городах. Это важно для граждан, у которых много разъездов, для вахтовиков или тех, кто часто или на длительное время выезжает в командировки», - сказал Танибергенов.

Как он объяснил, если у медцентра, который работает в рамках добровольного медстрахования (ДМС), есть сеть клиник по всей стране, то человек, имеющий страховку этого центра, может обратиться за помощью «без переприкрепления, без дополнительных процедур, смены места жительства в клинику этой сети в другом населённом пункте».