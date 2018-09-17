Аэропорт Костаная передали в коммунальную собственность

Постановлением правительства РК от 12 сентября 2018 года
международный аэропорт Костаная передан из республиканской в коммунальную
собственность, сообщается на портале информационно-правовой системы нормативных
правовых актов «Адiлет».
«...Передать в установленном законодательством порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность Костанайской области государственный пакет акций акционерного общества «Международный аэропорт Костанай» в размере 100 (сто) процентов», - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее аэропорт был дважды выставлен на торги, но торги дважды не состоялись из-за отсутствия заинтересованных потенциальных инвесторов.
Loading...