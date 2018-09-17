Нацбанк прогнозирует рост импорта в 2018 и 2019 годах

По итогам 2018 года ожидается улучшение состояния текущего счета платежного баланса до уровня (-)2,3% от ВВП, а в 2019 году дефицит увеличится до (-)3,8% от ВВП за счет более низкой среднегодовой цены на нефть. Кроме того, прогнозируется рост импорта товаров, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Сдерживающими факторами улучшения текущего счета остаются рост импорта оборудования и труб вследствие начала реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, а также рост выплат иностранным прямым инвесторам в результате реализации совместных инвестиционных проектов», - отмечается в сообщении финрегулятора.

Как подчеркивает Нацбанк, прогнозирование платежного баланса играет важную роль при проведении экономической политики. «Текущий счет платежного баланса характеризует достаточность внутренних сбережений для поддержания необходимого для экономического роста уровня инвестиций. Положительное сальдо текущего счета обеспечивает высокий уровень внутренних сбережений и создает базу для зарубежной экспансии отечественного капитала, соответственно, происходит укрепление позиции национальной валюты. В случае отрицательного сальдо текущего счета, недостаток внутренних средств покрывается за счет привлечения иностранного акционерного капитала, внешних заимствований или накопленных резервов государства», - поясняется в сообщении.

Базовым сценарием прошедшего прогнозного раунда является цена на нефть марки Brent в $60 за баррель, начиная с 4 квартала 2018 года (средняя цена в 2018 году – $70,9; в 2019 году – $60).

Между тем в текущем году, как отмечает Нацбанк, «опережающий темп прироста экспорта над приростом импорта товаров будет способствовать увеличению положительного сальдо торгового баланса». В 2019 году более низкие цены на нефть и увеличение объемов импорта товаров для реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли приведут к снижению торгового профицита. Основными экспортными товарами являются нефть и газовый конденсат, черные и цветные металлы.

«Добыча нефти и газового конденсата ожидается на уровне 91 млн тонн в текущем году и 93 млн тонн в 2019 году. В 2018 году рост экспорта товаров составит 37,4%. В условиях сценарного снижения цен на нефть в 2019 году до 60 долл. за баррель, прогнозируется сокращение экспорта на 1,1%. Рост импорта товаров продолжится на всем прогнозном горизонте. При базовом сценарии увеличение внутреннего спроса будет способствовать росту импорта товаров на 8% в 2018 году и на 10% в 2019 году», - прогнозирует финрегулятор.

Кроме того, в прогнозном периоде ожидается увеличение дефицита баланса доходов.

«Данная динамика объясняется ростом доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана, которая, в свою очередь, обеспечена стабилизацией цен на нефть и ростом добычи нефти», - отмечается в сообщении Нацбанка.

«По результатам прогнозного раунда «Август 2018» можно заключить следующее: в 2018 году ожидается уменьшение дефицита текущего счета, что свидетельствует о снижении дисбалансов в экономике; улучшению состояния счета текущих операции способствует рост цен на нефть и увеличение добычи в нефтяной и горнодобывающей отрасли; ожидается рост импорта по всем товарным группам; рост доходов к выплате иностранным инвесторам сдерживает улучшение текущего счета», - заключили в пресс-службе финрегулятора.