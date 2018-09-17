Казахстан не проверяет граждан ни одного государства преднамеренно – МИД

Специальное совещание провели в Алматы после заявления Кыргызстана о чрезмерных проверках граждан этой страны в аэропорту, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«С целью выяснения всех обстоятельств вокруг проверочных действий компетентных органов Казахстана в отношении граждан Кыргызстана в международном аэропорту Алматы, на которые обратили внимание кыргызские дипломаты, заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев и директор пограничной службы КНБ Дархан Дильманов провели специальное рабочее совещание в Алматы», - сказал Смадияров на брифинга.

Он проинформировал, что на совещании были рассмотрены «вопросы совершенствования процедуры прохождения контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Казахстана, меры по недопущению возможных необоснованных действий со стороны сотрудников пограничной службы Казахстана, для чего была инициирована специальная служебная проверка».

«С целью избежания в будущем различных недоразумений при осуществлении необходимых процедур будет реализован комплекс мероприятий объективного контроля и оперативного реагирования на нарушения, включая создание соответствующей межведомственной комиссии», - сказал Смадияров.

По его словам, как ожидается, что предусматриваемые меры сократят до минимума время пересечения государственной границы.

«Утверждаем, что казахстанская сторона не проводит преднамеренных проверочных действий в отношении граждан ни одного государства. Все процедуры при прохождении контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Казахстана соответствуют общепринятым международным нормам и стандартам», - заявил Смадияров.

14 сентября МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана в КР Кариму Кокрекбаеву. Как утверждают в министерстве КР, в аэропорту Алматы систематически чрезмерно проверяют их граждан.