Суд Уральска оштрафовал украинского журналиста Александра Гороховского на 25 МРП

15 сентября тренинг Александра Гороховского был прерван сотрудниками полиции, в которую поступило сообщение о якобы проводившемся «семинаре про Украину». У журналиста изъяли миграционную карту и предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана.
17 сентября административный суд Уральска оштрафовал Гороховского на 25 МРП, сообщает Factcheck.kz.
«Суд наложил штраф в размере 25 МРП (со скидкой в 30%), отказав в требовании депортации», - говорится в публикации.
Прокурор требовал депортации Гороховского из РК, посчитав, что вина его доказана.
Между тем свидетель Талгат Катауов, которого полиция назвала заявителем, на суде сообщил, что в полицию не звонил.
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