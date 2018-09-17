Суд Уральска оштрафовал украинского журналиста Александра Гороховского на 25 МРП

Административный суд Уральска оштрафовал украинского фактчекера Александра Гороховского на 25 МРП (60 125 тенге). Журналист проводил в городе тренинг в рамках проекта «Школа журналистики».

15 сентября тренинг Александра Гороховского был прерван сотрудниками полиции, в которую поступило сообщение о якобы проводившемся «семинаре про Украину». У журналиста изъяли миграционную карту и предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности на территории Казахстана.

17 сентября административный суд Уральска оштрафовал Гороховского на 25 МРП, сообщает Factcheck.kz.

«Суд наложил штраф в размере 25 МРП (со скидкой в 30%), отказав в требовании депортации», - говорится в публикации.

Прокурор требовал депортации Гороховского из РК, посчитав, что вина его доказана.

Между тем свидетель Талгат Катауов, которого полиция назвала заявителем, на суде сообщил, что в полицию не звонил.